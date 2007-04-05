Партия регионов приступила к отлову фальсификаторов

Народный депутат от Партии регионов Михаил Чечетов заявляет, что депутаты от коалиции в четверг намерены подать в Генпрокуратуру на ЦИК. Об этом он заявил в эфире "5" канала. Нардеп также заявил, что уже начинается фальсификация выборов. "Мы завтра будем подавать в Генеральную прокуратуру на ЦИК. Вы вдумайтесь - еще не было ни одного официального заседания ЦИК, а уже пошла рассылка неподписанных документов, циркуляров на низы. Спрашиваю, а кто занимается этим - фальсификацией? Я еще раз повторяю - начинается грубая фальсификация, и это "кто-то" из ЦИК, возможно, и Давыдович, будет отвечать непосредственно уже перед правоохранительными органами", - сказал он.

РБК-Украина