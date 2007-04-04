Главы областных администраций заверяют в полной поддержке Ющенко в районах

Главы райгосадминистраций Полтавской области выразили свою поддержку действиям Президента Украины о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и по наведению конституционного порядка в государстве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Полтавской областной государственной администрации Валерий АСАДЧЕВ.

«Мы, главы районных государственных администраций Полтавской области, заявляем о своей поддержке действиям Президента Украины по наведению конституционного порядка в государстве. Досрочное прекращение полномочий Верховной Рады Украины - непростой шаг. Но в ситуации, когда в реальной жизни все более очевидной является угроза демократии, когда волеизъявление украинского народа цинично искажается, это - единственно возможное правильное решение главы государства, для принятия которого он имел все основания”, - говорится в заявлении, подписанном главами 24 райгосадминистраций Полтавской области, кроме руководителя Миргородской РГА.

Авторы заявления заверяют, что приложат “все усилия для того, чтобы была обеспечена стабильность развития региона, для создания всех условий для демократического волеизъявления избирателей”. “Мы обеспечим безусловное выполнение Указов Президента Украины на территории области”, - отмечают главы полтавских райгосадминистраций и призывают “всех к осознанию ответственности за судьбу родного края, за судьбу Украины, за судьбу нашего будущего”.

В Полтавской области 25 райгосадминистраций.

* * *

Председатели всех 27 районных администрации Харьковской области заявили, что считают Указ Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о роспуске Верховной Рады легитимным и будут его выполнять.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в сообщении пресс-службы Харьковской облгосадминистрации.

Свою позицию руководители РГА засвидетельствовали во время совещания, которое провел председатель Харьковской облгосадминистрации Арсен АВАКОВ.

Губернатор информировал руководителей районов о причинах и обстоятельствах объявления Президентом Виктором ЮЩЕНКО Указа «О досрочном прекращении полномочий Верховной рады Украины» от 2 апреля 2007 г.

А.АВАКОВ также напомнил председателям РГА, в чем заключается неконституционность Постановления Верховной рады Украины по поводу досрочного прекращения полномочий членов Центральной избирательной комиссии и назначения на должности членов ЦИК от 2 апреля 2007 г., и рассказал о мерах, принятых в связи с этим Президентом Украины.

Обращаясь к руководителям районов, А.АВАКОВ поставил перед ними вопрос, считает ли кто-нибудь из них нелегитимным Указ Президента Украины «О досрочном прекращении полномочий Верховной рады Украины?».

Председатели всех 27 районных администрации области, среди которых представители различных политических партий, – от БЮТ до Партии регионов – единогласно ответили, что считают Указ Президента легитимным и будут его выполнять, сообщает пресс-служба.

А.АВАКОВ также информировал председателей РГА, что руководители областных силовых ведомств – прокуратуры, СБУ, МВД и военные заверили главу облгосадминистрации в том, что будут действовать лишь в рамках Конституции Украины и беспрекословно будут выполнять все приказы главнокомандующего, Президента Украины В.ЮЩЕНКО.

В связи с тем, что в области уже началась работа по организации и проведению досрочных выборов народных депутатов Украины, председатель облгосадминистрации напомнил руководителям районов о том, что последние несут персональную ответственность за состояние правопорядка во время организации и проведения выборов.