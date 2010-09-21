Попов впервые слышит, что Черновецкий собрался в отставку

Первому заместителю председателя КГГА Александру ПОПОВУ ничего не известно о планах мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО уйти с должности.

Как передает корреспондент УНИАН, комментируя по просьбе журналистов соответствующее заявление заместителя председателя Верховной Рады Николая ТОМЕНКО, А.ПОПОВ заметил, что впервые об этом слышит.

«Это вопрос к Леониду Михайловичу. Я не хочу этого комментировать», - сказал А.ПОПОВ.

Не ответил А.ПОПОВ и на вопрос, будет ли он участвовать в выборах мэра столицы, если они состоятся в ближайшее время. «Я не хочу об этом говорить, потому что нет факта отставки. Откровенно говоря, сегодня нормально работает городской совет. Около 100 голосов есть в голосованиях по проблемам, которые мы поднимаем», - сказал А.ПОПОВ, добавив, что сегодня, в первую очередь, нужна стабильность.