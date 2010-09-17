Генсек ЕНП: заявления об Украине подкреплены фактами, а не идеологией

Генеральный секретарь Европейской народной партии (ЕНП) Антонио ЛОПЕС-ИСТУРИЗ подчеркивает, что заявления партии относительно Украины подкрепляются фактами, а не идеологией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил вчера во время Европейского Совета (саммита глав государств и правительств стран-членов ЕС).

«После дебатов в Украине относительно принятия резолюции ЕНП о политической ситуации в Украине, я хотел бы еще раз подчеркнуть, что политическая семья ЕНП глубоко обеспокоена резким ухудшением в последнее время демократического развития в Украине при Президенте Викторе ЯНУКОВИЧЕ. Постоянные вмешательства в свободу прессы, неоднократные нападения на членов гражданского общества – включая задержание директора киевского представительства Фонда Конрада Аденауэра Нико ЛАНГЕ этим летом – а теперь еще и создание обманным путем параллельных оппозиционным партийных структур, вынудили нас решительно осудить текущее состояние дел в Украине. В этом свете Политическая ассамблея ЕНП, которая объединяет 73 партии-члена из европейской правоцентристской семьи, в понедельник, 13 сентября, приняла резолюцию, в которой призвала украинскую власть прекратить вмешательство во внутреннюю партийную деятельность оппозиционных партий и безотлагательно возобновить нарушенные гражданские свободы», - заявил генеральный секретарь ЕНП.

«Этой резолюцией мы еще раз выражаем нашу полную и решительную поддержку и солидарность с лидером украинской оппозиции Юлией ТИМОШЕНКО и партиями-членами ЕНП из Украины: «Батькивщиной», Рухом и «Нашей Украиной», - отметил А.ЛОПЕC-ИСТУРИЗ.

По его словам, заявления ЕНП подкрепляются фактами, а не идеологией.

«Нас не ослепляет предвзятость или ненависть, как других. Напротив, нами движет желание помочь украинским гражданам продвигать демократию своей страны и поддержать те политические, экономические и социальные реформы, которые приблизят Украину к Европе», - добавил лидер ЕНП.

«И, наконец, позвольте мне ответить тем, кто критиковал резолюцию ЕНП как необъективную и предвзятую: резолюция ЕНП по Украине сначала обсуждалась и утверждалась Президиумом ЕНП, а затем обсуждалась и утверждалась партиями-членами на Политической ассамблее ЕНП. Это очень прозрачная и четкая процедура, которая способствует процессу демократических дискуссий и принятия решений. Мы будем продолжать применять подобную процедуру для всех наших резолюций и в будущем. С другой стороны, такие негативные заявления много говорят о политической культуре людей, которые не понимают, как работают демократические партии и как принимаются демократические решения", - сказал генеральный секретарь ЕНП.

Как сообщал УНИАН, 13 сентября Политическая ассамблея ЕНП одобрила резолюцию, в которой выразила обеспокоенность сворачиванием свободы слова, использованием правосудия в политических целях, а также осудила вмешательство государства Украина в дела партии “Батькивщина”. В документе ЕНП также выразила поддержку украинским партиям, имеющим статус наблюдателей при ЕНП - “Батькивщине”, Народному Руху Украины и “Нашей Украине”, и призвала Президента Украины и власть прекратить антидемократические действия.

14 сентября заместитель главы Администрации Президента Украины Анна ГЕРМАН заявила, что резолюция “народников” является необъективной и заказной.

В тот же день парламентская коалиция в Верховной Раде Украины в своем обращении к ЕНП заявила о том, что изложенные в резолюции “народников” факты “объективно не отображают общественно-политические реалии и процессы”, имеющие место в Украине. При этом коалиция выразила убеждение в том, что в резолюции “отображена односторонняя точка зрения на ситуацию”.