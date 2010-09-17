Балога напоминает Партии регионов о печальном финале СДПУ(о)

Лидер партии «Единый Центр» Виктор БАЛОГА не видит проблемы в переходе отдельных партийцев в Партию регионов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, об этом он заявил на пресс-конференции в Днепропетровске, отвечая на вопрос, были ли у партии кадровые потери в результате давления на ее членов со стороны правящей Партии регионов.

«Политический путь партии, которая силой сгоняет людей в свои ряды, будет коротким», - сказал В.БАЛОГА.

«В новейшей политической истории Украины уже были примеры, когда провластные партии росли, как на дрожжах. Их членами с легкой руки чиновников становились трудовые коллективы целых заводов, школ и театров. И грустный финал этих партий все хорошо знают. Где сейчас НДП, где СДПУ(о)? В свое время к объединенным эсдекам записали весь состав киевского «Динамо». Однако это им не помогло еще раз получить статус парламентской партии», - напомнил он.

По словам В.БАЛОГА, «Единый Центр» не видит серьезной проблемы в том, что отдельные партийцы отдали преимущество членству в Партии регионов. «Каждый сам избирает свой путь и делает свой выбор. Эти миграции лишь крепят нашу партию и идейно, и организационно», - отметил В.БАЛОГА.

Комментируя возможность отмены политической реформы 2004 года и внесения изменений в Конституцию, лидер «Единого Центра» заявил, что Основной Закон нуждается в усовершенствовании по всем разделам. Однако какие-либо изменения следует проводить не спешно, как это предлагают некоторые представители коалиции, а с неуклонным соблюдением действующих конституционных и законодательных процедур.

«Не воспринимаю идею, которую сейчас продвигает парламентское большинство, о скорейшем голосовании за изменение действующей Конституции. Какие-либо поправки должны пройти через широкое всенародное обсуждение. В Верховную Раду на утверждение нужно вносить только те конституционные новации, которые одобрят украинские граждане на открытом референдуме», - сказал В.БАЛОГА.