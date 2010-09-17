Балога думает, что в деле Гонгадзе «просто нашли козла отпущения»
Политик знал Кравченко
Лидер партии “Единый Центр” Виктор БАЛОГА не разделяет мнение следствия относительно заказчика убийства журналиста Георгия Гонгадзе.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.БАЛОГА заявил сегодня на пресс-конференции в Днепропетровске.
По его словам лидера “Единого Центра”, он был лично знаком с покойным министром внутренних дел Юрием Кравченко, и лично знает всех политиков.
“Очень досадно, что сегодня таким способом хотят закрыть дело о расследовании убийства Георгия Гонгадзе. Моя субъективная точка зрения – просто нашли козла отпущения, на которого хотят все списать. Я не вправе говорить как политик, а с сугубо человеческой точки зрения - я не разделяю мнение следствия относительно заказчика убийства журналиста”, - отметил В.БАЛОГА.
Как сообщал УНИАН, 14 сентября 2010 года пресс-служба Генеральной прокуратуры заявила, что досудебное следствие по уголовному делу об обвинении бывшего генерала милиции Алексея ПУКАЧА в убийстве журналиста Г.Гонгадзе заканчивается. По данным ГПУ, следствием установлено, что заказчиком этого преступления был на то время руководитель МВД Украины, ныне покойный Юрий Кравченко.