Убийство Гонгадзе могли организовать иностранные спецслужбы?

Адвокат Мирославы ГОНГАДЗЕ Валентина ТЕЛИЧЕНКО не исключает, что убийство журналиста Георгия Гонгадзе могло быть организовано иностранными спецслужбами.

Об этом она сказала, комментируя заявление бывшего Президента Украины Леонида КУЧМЫ о том, что это убийство является международной провокацией, организованной иностранными спецслужбами, сообщает “Телекритика”.

По ее словам, «это версия, которая должна быть тщательным образом исследована. Это та же версия, которую мы еще называем «убийство под запись». Я эту версию не отбрасываю уже несколько лет. Но я пока еще не увидела в материалах дела, поэтому не могу судить, насколько тщательно ее изучали следователи». Как известно, эта версия заключается в том, что после случая с избиением журналиста Алексея ПОДОЛЬСКОГО записи разговоров Л.КУЧМЫ по этому вопросу были проанализированы, и он был спровоцирован сказать что-то подобное с упоминанием Г.Гонгадзе, а после убийства этого журналиста его слова должны были бы восприниматься как доказательство причастности к преступлению.

В.ТЕЛИЧЕНКО отметила, что «к сожалению, в 2000 году злоупотребления властью и служебными полномочиями достигали той меры, что журналиста ПОДОЛЬСКОГО незаконно задержали, вывезли в лес, избили и бросили там на произвол судьбы сотрудники правоохранительных органов по указанию министра внутренних дел”. По ее словам, это уже доказано в судебном порядке, и не исключено, что “такая ситуация оказалась благоприятной предпосылкой для компрометации украинского Президента через убийство журналиста Георгия Гонгадзе, - то, что в СМИ называют «убийство под запись».

При этом В.ТЕЛИЧЕНКО высказала мнение, что пока не будет соответствующего решения суда, нельзя исключать и непосредственное указание на убийство журналиста с Банковой или от министра внутренних дел. Именно поэтому на сегодняшний день, по ее словам, чрезвычайно важно исследовать записи майора Николая МЕЛЬНИЧЕНКО.

Также адвокат отметила, что пока еще не увидела в материалах дела прямых доказательств того, что погибший министр внутренних дел Юрий Кравченко был единственным заказчиком этого убийства. “Но, несмотря на то, что этих прямых доказательств нет, я не верю в искренность свидетельств ПУКАЧА. Я считаю, что он преступник, который заслуживает пожизненного заключения», - добавила В.ТЕЛИЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, во время пребывания в Чернигове 15 сентября Л.КУЧМА назвал дело об убийстве Г.Гонгадзе международной провокацией.

По словам Л.КУЧМЫ, за организацией дела по исчезновению журналиста стояли иностранные спецслужбы, и это известно. Он также отметил, что владеет информацией об участии в акциях протеста тех времен сотрудников ЦРУ. "Это оплачивалось, а за деньги все возможно", - подчеркнул Л.КУЧМА.