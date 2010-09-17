Азаров дал «аудиторам Тимошенко» еще три месяца

Предоставление результатов аудита деятельности правительства Юлии ТИМОШЕНКО перенесено на 1 декабря 2010 года.

Это предусматривается правительственным постановлением от 15 сентября 2010 года №836 о внесении изменений в постановление Кабинета министров от 5 мая 2010 года №334 «Некоторые вопросы проведения проверки эффективности использования бюджетных средств их распорядителями в 2008-2009 годах и первом квартале 2010 года», текст которого размещен на официальном сайте Кабмина.

Правительство также поручило Министерству финансов и Главному контрольно-ревизионному управлению продлить сроки предоставления услуг аудиторской компании, осуществляющей проверку, и увеличить объем услуг, которые предоставляются ею.

Как сообщал УНИАН, 13 мая правительство Украины подписало контракт с компанией Trout Cacheris, PLLC (США) о проведении аудита финансово-экономической деятельности органов государственной власти в 2008-2009 годах.

Согласно правительственному постановлению от 5 мая 2010 года №334, Министерство финансов и ГлавКРУ должны подать до 1 сентября 2010 г. Кабинету министров консолидированный отчет о результатах аудита.