Россия обнародовала свою позицию относительно ситуации в Украине

Российская Федерация надеется, что ситуация в Украине не выйдет за рамки правового поля.

Об этом идет речь в комментарии МИД России в связи с событиями в Украине, текстом которого располагает УНИАН.

“В России внимательно и с озабоченностью следят за развитием ситуации на Украине. Исходим из того, что она не выйдет за пределы правового поля действующего законодательства этой страны”, - отмечается в комментарии.

МИД России также рассчитывает, что украинские политические силы в поиске путей выхода из создавшегося политического кризиса проявят выдержку, продемонстрируют государственную мудрость и ответственность перед своим народом.

“Полагаем, что звучащие сейчас в Украине призывы к поиску компромисса должны быть учтены всеми сторонами в интересах стабильности украинского общества. Россия в этом искренне заинтересована”, - отмечается в комментарии.

Как сообщал УНИАН, вечером 2 апреля Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ о роспуске парламента.

Верховная Рада приняла постановление, в котором заявила об отсутствии у Президента правовых оснований для роспуска парламента, а Кабинет Министров Украины поздно ночью принял постановление, которым решил подчиняться только Верховной Раде.

3 апреля первый заместитель лидера фракции Партии регионов Василий КИСЕЛЁВ заявил, что представители Коалиции национального единства уже собрали 53 подписи под представлением в Конституционный Суд относительно неконституционности указа Президента Украины о роспуске Верховной Рады.

Кроме того, по словам В.КИСЕЛЁВА, представители коалиции намерены обратиться в один из районных судов относительно приостановления действия указа В.ЮЩЕНКО.