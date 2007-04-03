Крымский парламент считает неконституционным указ Президента

Президиум Верховной Рады Крыма считает неконституционным Указ Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины, подписанный 2 апреля 2007 года. Об этом идет речь в соответствующем заявлении, принятом сегодня на заседании Президиума Верховной Рады Крыма.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, Президиум ВР АРК считает, что настоящий указ принят с нарушением действующей Конституции, и прекращает полномочия легитимно избранного парламента страны.

Вместе с тем, Президиум ВР АРК полагает, что в сложившейся политико-правовой ситуации в стране окончательную оценку конституционности указа должен дать Конституционный Суд Украины.

Также в заявлении указывается, что Президиум ВР АРК поддерживает принятые по этому поводу постановления Верховной Рады и Кабинета Министров Украины, «направленные на сохранение в стране стабильности и общественного порядка, обеспечение всех необходимых мер для нормального социально-экономического развития страны».

«Мы призываем всех крымчан, независимо от их национальной и религиозной принадлежности, политических убеждений и пристрастий, сохранять спокойствие и выдержку», – говорится в заявлении Президиума ВР АРК.

В заявлении также подчеркивается, что Верховная Рада и Совет министров Крыма, органы местного самоуправления способны обеспечить стабильность и общественный порядок на полуострове на основе действующего законодательства Украины.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины В.ЮЩЕНКО 2 апреля подписал Указ о досрочном прекращении полномочий парламента. Согласно документу, внеочередные выборы в ВР состоятся 27 мая 2007 года.

Верховная Рада Украины в тот же день приняла постановление, которым предусмотрено обратиться в Конституционный Суд с просьбой безотлагательно, не позже 5 дней после опубликования указа Президента о прекращении полномочий парламента, проверить настоящий документ на соответствие Конституции.

Указ Президента Украины В.ЮЩЕНКО о роспуске парламента опубликован в специальном выпуске информационного бюллетеня “Офіційний вісник Президента України”, который вышел в свет 2 апреля, в день подписания указа главой государства.