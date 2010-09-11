Симоненко хочет заменить 2 мая на 7 ноября

Верховной Раде предлагают вычеркнуть из перечня государственных праздников, перечисленных в статье 73 Кодекса законов о труде “Праздничные и нерабочие дни” 2 мая, а взамен добавить: “7 ноября – годовщина Великой Октябрьской социалистической революции”. Авторы законопроекта о внесении изменений в КЗОТ Петр Симоненко и Петр Цибенко объясняют свою идею тем, что “на восстановлении праздника 7 ноября – годовщины Великой Октябрьской социалистической революции настаивает ветеранская общественность, много политических и общественных организаций Украины”.

В объяснительной записке к законопроекту коммунисты утверждают, что “события 1917 года заложили основы независимости Украины, ее экономического, социального и духовного развития”. А день 7 ноября большинство граждан Украины до отмены праздника “отмечали как праздник повышения стандартов жизни, улучшения благосостояния, гарантий государства перед своим народом в выполнении социальных программ, соблюдения прав и свобод”.