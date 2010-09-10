Почему БЮТ блокирует ВР - Чечетов раскусил «основной инстинкт» оппозиции

Блокирование трибуны Верховной Рады фракцией «БЮТ-Батькивщина» вызвано попытками не допустить отчета Временной следственной комиссии по вопросам выяснения обстоятельств хищения бюджетных средств руководством Государственного комитета по государственному материальному резерву при прошлой власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга заявил заместитель лидера фракции Партии регионов Михаил ЧЕЧЕТОВ.

«Эта политическая бутафория вызвана только одним - инстинктом самосохранения и страхом о публичной информации комиссии о разграблении Государственного материального резерва страны», - сказал он.

М.ЧЕЧЕТОВ выразил надежду, что большинство депутатов от фракции «БЮТ-Батькивщина» впоследствии поймут свою неконструктивную позицию и перестанут блокировать.

Он отметил, что таких во фракции уже насчитывается очень много.

М.ЧЕЧЕТОВ не исключил, что рано или поздно подавляющему большинству поднадоест неконструктивная позиция лидеров и они, как в Киевсовете, изберут себе нового лидера.