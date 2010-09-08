Медведев и Янукович сядут в старые автомобили

Президенты России Дмитрий МЕДВЕДЕВ и Украины Виктор ЯНУКОВИЧ примут участие в автопробеге Санкт-Петербург-Киев по территории двух государств. Это произойдет 17 сентября, сообщил сегодня глава Администрации Президента Украины Сергей ЛЕВОЧКИН во время встречи с журналистами.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, инициатива проведения автопробега принадлежит Д.МЕДВЕДЕВУ по случаю 100-летия первого автопробега по маршруту Санкт-Петербург-Киев.

Президенты проедут за рулем автомобилей часть пути по России и Украине возле границы.

С.ЛЕВОЧКИН не назвал марки автомобилей, которыми будут управлять главы государств, заметив только, что это будут, наверное, "старинные авто".

После этого, по словам С.ЛЕВОЧКИНА, президенты России и Украины отправятся в Москву, где 18 сентября состоится их двусторонняя встреча. Речь будет идти о комплексе вопросов двусторонних взаимоотношений, в частности, в торгово-экономической сфере, сказал глава АП.