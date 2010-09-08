Тигипко: мне часто говорят, что надо быть проще

Партия «Сильная Украина» выдвинет более 40 кандидатов на должности городских голов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил лидер партии «Сильная Украина» Сергей ТИГИПКО на пресс-конференции после завершения форума партии, на котором были представлены победители народного праймериз от партии.

С.ТИГИПКО подчеркнул, что партия будет выдвигать кандидатов в мэры лишь в тех регионах, где есть сильные лидеры. По его словам, он ставил задачу максимально подбирать молодых образованных людей, которые хотят и могут заниматься политикой в регионе.

С.ТИГИПКО подчеркнул, что партия готова поддерживать и кандидатов от других партий, поскольку главное для них - сделать все, чтобы жизнь города была нормальной.

Перед этим на форуме были представлены победители народного праймериз, который определил кандидатов от партий в избирательные списки. Как сообщил первый заместитель партии Кость БОНДАРЕНКО, голосование проходило с 10 августа по 5 сентября по всей стране, и в нем приняли участие почти 300 тыс. потенциальных избирателей.

С.ТИГИПКО выразил убеждение, что на следующих выборах праймериз будут использовать практически все политические силы.

С.ТИГИПКО отметил, что партия будет бороться за власть во всех регионах для того, чтобы проводить крайне необходимые для страны реформы. С.ТИГИПКО подчеркнул, что без срочных, часто непопулярных изменений, страна обречена остаться на обочине мировых экономических процессов.

«Мне часто говорят, что нужно быть проще, говорить понятные и приятные вещи или не озвучивать непопулярные меры, но этого не будет никогда. Потому что не бывает безболезненных реформ, проблемы нужно атаковать…», - подчеркнул С.ТИГИПКО.

Кроме экономических реформ политик коснулся и необходимости проведения реформы местного самоуправления, а также административно-территориальной реформы. Он также высказался за необходимость предусмотреть процедуру отзыва депутатов и мэров за невыполнение своих обязанностей перед избирателями.

С.ТИГИПКО отметил, что партия должна взять на выборах не меньше, чем он взял во время президентских выборов в этом году.

На пресс-конференции С.ТИГИПКО также сообщил, что не собирается брать предвыборный отпуск, поскольку он не использовал свой ежегодный отпуск. Он сознался, что брал лишь 4 дня для того, чтобы отпраздновать дни рождения дочери и жены. Поэтому С.ТИГИПКО планирует взять обычный отпуск во время выборов в местные органы власти и в основном использовать его для выборов.