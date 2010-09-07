Сторонники БЮТ провели акцию протеста в Полтаве

Сегодня в Полтаве сторонники БЮТ провели акцию протеста против повышения цен, увеличения пенсионного возраста и принятия нового Налогового кодекса.

Как сообщает корреспондент УНИАН, на митинг, который состоялся перед стенами Полтавской облгосадминистрации, собралось около 500 человек. Они держали в руках плакаты «Украина без людей», «Пенсионный возраст - как в Европе, продолжительность жизни - как в Зимбабве», «На кладбище раньше, чем на пенсию», «Нет повышению цен на газ!», «Нет увеличению пенсионного возраста!», «Нет уничтожению малого и среднего бизнеса!».

Участники митинга собирали подписи под обращением к Президенту Виктору ЯНУКОВИЧУ, Кабинету министров и Верховной Рады, в котором выразили свое возмущение по повду подорожания коммунальных услуг, намерения правительства увеличить пенсионный возраст и принятия Налогового кодекса в новой редакции.