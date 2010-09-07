"Свобода": БЮТ укрепил Януковича своими "тушками"

Всеукраинское объединение "Свобода" удивлено и обеспокоено грубыми попытками БЮТ расколоть оппозиционные силы, которые объединились в Национальный комитет защиты Украины (НКЗУ).

Об этом идет речь в переданном УНИАН заявлении Всеукраинского объединения "Свобода".

"ВО "Свобода" считает недопустимой и пагубной политику представителей БЮТ, которые своими бессмысленными действиями раскалывают оппозицию и тем самым укрепляют нынешний режим так, как до этого подпитывали его своими "тушками". Вместо того, чтобы бояться выступления Олега ТЯГНИБОКА, бютовцам стоило бы навести порядок в подконтрольных им местных советах и прекратить активное сотрудничество своего членства с режимом ЯНУКОВИЧА", - идет речь в заявлении.

ВО "Свобода" призывает к более активному оппозиционному сопротивлению режиму В.ЯНУКОВИЧА в парламенте, местных советах и на уличных акциях вместо перетягивания одеяла оппозиционности. "Количество людей, которые вышли сегодня под Верховную Раду, свидетельствует о реальной силе и возможности каждой политической силы", - говорится в заявлении.

"Считаем попытки превратить НКЗУ в придворную обслугу руководительницы БЮТ – недопустимым самодурством. Также, бесспорно, пагубным является создание параллельных комитетов защиты Украины, чем в некоторых областях занимается БЮТ.

Всеукраинское объединение "Свобода" заявляет, что и в дальнейшем будет принимать участие во всех оппозиционных мероприятиях против антиукраинского режима ЯНУКОВИЧА. «Также мы призываем всех своих партнеров по оппозиции реальными шагами и ответственностью за действия своих членов подкреплять собственную состоятельность", - говорится в заявлении "Свободы".

Сегодня, 7 сентября, возле Верховной Рады прошел митинг, организованный Народным комитетом защиты Украины. Участники мероприятия требовали прекратить политику повышения цен на газ и коммунальные услуги для населения, повышения пенсионного возраста, выступали против принятия правительственного Налогового кодекса и подорожания продуктов питания.