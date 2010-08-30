Янукович в Германии будет бороться с международным терроризмом

Сегодня состоится официальный визит Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Германию.

Как сообщал УНИАН, по словам посла Украины в ФРГ Натальи ЗАРУДНОЙ, во время визита будет обсужден вопрос европейской интеграции и борьбы с организованной преступностью.

“Конечно, будет и вопрос относительно последующего прогресса либерализации визового режима”, - отметила посол.

“Как ожидается, во время визита В.Януковича в Берлин впервые на таком уровне Украина и Германия подпишут соглашение об общих действиях против организованной преступности и международного терроризма. Немецкие и украинские органы внутренних дел смогут тогда общаться направленно, чтобы не допустить злоупотреблений свободой перемещения в Европе и нарушений визового законодательства”, - отметила Н.Зарудная.

Еще одной темой переговоров, заметила посол, будет зона свободной торговли между Украиной и Евросоюзом.