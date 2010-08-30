Карпа и Жадан пикетируют визит Януковича в Берлин

Украинские писатели намерены пикетировать визит Виктора Януковича в Берлин, сообщает сайт УНИАН-Культура.

Художники будут выдвигать социально-политические лозунги соблюдения свободы слова и собраний в Украине.

Протестная акция, среди участников которой заявлены в частности Ирэна Карпа и Сергей Жадан, состоится 30 августа перед гостиницей «Адлон» на улице Unter den Linden 77 (возле Бранденбургских ворот), где планирует произнести речь Виктор Янукович. Время: 16:30-17:30.

В своем обращении организаторы акции отмечают: “Мы не принадлежим к какой-то партии, и не отстаиваем чьи-то интересы, кроме наших интересов – гражданского общества”.