ГПУ утверждает, что аресты Диденко и Макаренко - обоснованы

Генеральная прокуратура Украины не установила фактов, изложенных экс-президентом Украины Леонидом КРАВЧУКОМ о втягивании правоохранителей в политические процессы в связи задержанием экс-председателя Государственной таможенной службы Анатолия МАКАРЕНКО и бывшего первого заместителя председателя НАК "Нафтогаз Украины" Игоря ДИДЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины, к такому выводу пришли специалисты ГПУ, которые во исполнение поручения Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА провели проверку в связи с обращением первого Президента Украины Леонида КРАВЧУКА относительно ситуации, сложившейся вокруг задержания А.МАКАРЕНКО и И.ДИДЕНКО, а также других событий, получивших общественного огласку.

"По результатам проверки, нарушения действующего законодательства, которые бы свидетельствовали о приведенном в обращении "втягивании правоохранителей в политические процессы, использовании ими методов для давления на людей, запугивании граждан Украины" не установлены", - говорится в сообщении пресс-службы ГПУ.

Пресс-служба также объясняет, что арест бывших чиновников был обоснованным, поскольку действия А.МАКАРЕНКО, И.ДИДЕНКО и других правительственных чиновников привели к растрате чужого имущества в особо крупных размерах, путем злоупотребления служебным положением.

Генеральная прокуратура подчеркивает, что задержание А.МАКАРЕНКО и И.ДИДЕНКО происходило с соблюдением установленного уголовно-процессуального порядка и с соблюдением требований ч.8 ст. 106 УПК Украины, согласно которым проверка законности их задержания проведена судом.

По информации Генпрокуратуры, И.ДИДЕНКО в повседневной жизни пользовался услугами как водителя-охранника, так и личных охранников, которые путем силы могли противодействовать исполнению соответствующего постановления суда для решения вопроса об изменении меры пресечения, с санкции руководства Службы безопасности Украины были привлечены представители Центра специальных операций "А" СБУ, которые действовали в пределах предоставленных полномочий. "При этом специальные средства и мероприятия, а также силовое физическое влияние не применялись. К задержанию А.МАКАРЕНКО подразделение "А" не привлекалось", - отмечается в сообщении пресс-службы ГПУ.

Как сообщал УНИАН, первый Президент Украины Леонид КРАВЧУК 19 июля обратился к действующему Президенту Виктору ЯНУКОВИЧУ с призывом не допустить превращения правоохранительных органов и специальных служб в "инструменты политической игры".

Л.КРАВЧУК считает, что «все более рельефно проступает угроза втягивания этих структур, которые по определению должны стоять на страже права, свобод человека и национальных интересов, в подковерные, непрозрачные и в стратегическом плане вредные процессы”.

Так, по мнению политика, решения о задержании СБУ бывшего руководителя Гостаможслужбы А.МАКАРЕНКО, а затем - бывшего заместителя руководителя "Нафтогаза" И.ДИДЕНКО выглядят как чрезмерные действия, в которых не было необходимости в интересах расследования соответствующих дел.

«Ваше личное вмешательство остается единственно возможным фактором для возвращения работы правоохранителей в цивилизованное русло и прекращения практики, которая не украшает нашу страну».