В Черниговском облсовете раскололась фракция БЮТ

В Черниговском областном совете создана депутатская группа "Черниговщина", в которую вошли 8 депутатов от Блока Юлии Тимошенко.

Как сообщил УНИАН местный политический обозреватель Юрий ПАПЕРНЫЙ, созданная группа присоединилась к провластному большинству.

"Об образовании депутатской группы "Черниговщина" сегодня объявила председатель областного совета, открывая очередную сессию", - отметил он.

По информации Ю.ПАПЕРНОГО, созданную депутатскую группу возглавил Сергей ВИТРЕНКО, который в 2006 году баллотировался на должность Черниговского городского председателя. В состав группы вошли главным образом государственные служащие, которые пытаются сохранить свои должности, и предприниматели, добавил обозреватель.

Сразу после создания депутатская группа "Черниговщина" объявила о присоединении к провластному большинству в Черниговском областном совете "За развитие Черниговщины". Отныне коалиция в облсовете насчитывает 59 депутатов.

Как сообщал УНИАН, 14 мая в Черниговском облсовете было создано пропрезидентское коалиционное большинство "За развитие Черниговщины". В его состав вошли депутаты из фракций Партии регионов, КПУ, СПУ, Народного блока Литвина и НСНУ. В его состав в мае не вошел ни один депутат от БЮТ.

Всего в Черниговском областном совете работают 90 депутатов.