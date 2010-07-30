Табачник выгнал ректора Донецкого национального университета

Министр науки и образования Украины Дмитрий ТАБАЧНИК, не получив от ректора Донецкого национального университета, академика НАН Украины, Героя Украины Владимира ШЕВЧЕНКО добровольного согласия на уход с должности, уволил его своим приказом.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил сам В.ШЕВЧЕНКО.

В.ШЕВЧЕНКО сообщил, что вчера, 29 июля, в Донецкий национальный университет неожиданно прибыл Д.ТАБАЧНИК (журналистам о его приезде в Донецк также никто не сообщил - УНИАН) и стал требовать от ректора написать заявление об уходе по собственному желанию, но, не получив положительного ответа от В.ШЕВЧЕНКО, подписал приказ о его отставке.

«Министр требовал от меня, чтобы я написал заявление об увольнении по собственному желанию, но я отказался это делать», - сказал руководитель вуза.

По словам В.ШЕВЧЕНКО, Д.ТАБАЧНИК встретился в университете с деканами факультетов, с преподавательским составом, который задействован сейчас в работе приемной комиссии, пообщался с представителями профсоюза. Экс-ректор утверждает, что все опрошенные министром были не согласны с отставкой, но Д.ТАБАЧНИК все равно подписал приказ о его увольнении с должности.

«Сейчас большинство коллектива университета в отпусках, но работает приемная комиссия, деканы факультетов и проректоры, и профсоюзы студенческие… Все высказались против такого решения. Министр с ними встретился, но не отреагировал на мнение моих коллег, потом вошел ко мне в кабинет и подписал приказ о моей отставке», - отметил В.ШЕВЧЕНКО.

В подписанном приказе мотивацией для снятия ректора с должности стал факт истечения срока контракта. В ШЕВЧЕНКО объяснил, что каждый ректор избирается на определенный срок, и если вуз национальный, то он избирается на 7 лет, если нет - то на 5 лет, затем объявляется конкурс, заранее подаются документы на участие в этом конкурсе, и после избрания на конкурсной основе происходит назначение.

«У меня закончился срок контракта 28 июля. Меня ни о чем не предупреждали, хотя я все документы оформил вовремя для последующего конкурса. И конференция трудового коллектива университета прошла, и кадровая комиссия министерства прошла, которые меня опять рекомендовали на эту должность, - сообщил В.ШЕВЧЕНКО. - Никто мне больше ничего не говорил, и следующим утром, 29 июля, неожиданно приезжает министр и оглашает мне свой приказ».

По словам ректора, по традиции, которая всегда существовала в Министерстве образования и науки, ему должны были продлить полномочия исполняющего обязанности ректора до проведения конкурса, который МОН должен был объявить. «Поскольку июль и август – это летние месяцы, люди в отпуске, они должны были объявить конкурс в сентябре, провести его, и только потом меня освободить, если кого-то избрали бы другого», - сказал В.ШЕВЧЕНКО.

Он напомнил, что именно так традиционно поступали с его коллегами, у которых заканчивались сроки контрактов. «Подобное продление контрактов проходили и ректоры Донецкого политехнического национального университета, и Донбасской государственной академии строительства и архитектуры, и Мариупольского государственного гуманитарного университета. Всем ректорам продлевали полномочия до момента выборов, а меня просто выкинули метлой», - посетовал В.ШЕВЧЕНКО.

Он подчеркнул, что не знает причин такого отношения министерства лично к нему и к университету. «Претензий ко мне, как к ректору, или к университету никаких нет. Университет входит в десятку лучших университетов Украины, и, естественно, ректор, наверно, тоже…. Почему так со мной поступили, мне сложно объяснить», - сказал В.ШЕВЧЕНКО. Однако при этом добавил: «Истинных причин не знаю, но министр в неофициальных разговорах заявил, что это решение высших органов власти. Каких?... Он не уточнял».

Отвечая на уточняющие вопросы, В.ШЕВЧЕНКО сообщил, что уже 24 года занимает должность ректора в Донецком национальном университете, до этого 11 лет был первым проректором и деканом математического факультета.

Говоря о своей принадлежности к какой-либо партии, иронично сказал: «Я не член никакой партии, я мужик».

И еще раз повторил: «Кто стоит за моей отставкой - не знаю, хотя пальцем показывают наверх…. Но я думаю, что показывают не на Бога».

В свою очередь, некоторые преподаватели Донецкого национального университета, с которыми удалось пообщаться корреспонденту УНИАН, заявили, что отставка ректора, по их мнению, связана с предстоящими выборами в местные органы власти.

Собеседники сказали, что ректору В.ШЕВЧЕНКО неоднократно предлагали вступить в Партию регионов, но он отказывался, и теперь его должность понадобилась власти, чтобы перед выборами усилить контроль над студентами и научными работниками вуза. Кроме того, в университете напомнили, что В.ШЕВЧЕНКО до сих пор возглавлял Совет высших учебных заведений Донецкой области и являлся председателем Донецкого научного центра. Коллеги ректора по университету заявили, что настроены решительно и будут опротестовывать решение министра.