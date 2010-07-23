КС отказал Коломойскому

Конституционный Суд Украины отказал совладельцу группы «Приват» Игорю КОЛОМОЙСКОМУ в рассмотрении обращения о необходимости пересмотра норм законов «О выборах народных депутатов» и «О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей», которыми устанавливается партийная система выборов.

Как сообщает пресс-служба КС, постановлением суда прекращено конституционное производство по делу по конституционному обращению гражданина И.КОЛОМОЙСКОГО об официальном толковании положений части первой статьи 36, статьи 38, части первой статьи 71 Конституции Украины, части первой статьи 1, части первой статьи 6 Закона Украины «О выборах народных депутатов Украины», части первой статьи 4, статьи 5, части первой статьи 6 Закона Украины «О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей».

Пресс-служба сообщает, что постановление принято на основании пункта 2 статьи 45 Закона Украины «О Конституционном Суде Украины» – несоответствие конституционного обращения требованиям, предусмотренным Конституцией Украины, Законом Украины «О Конституционном Суде Украины».

Как сообщал УНИАН, соответствующее обращение И.КОЛОМОЙСКИЙ подал в КС в феврале 2010 года.

«Отмеченные законы не предусматривают возможности реализации гарантированного Конституцией Украины права быть избранным на выборах депутатов всех уровней путем самовыдвижения», - сказано в конституционном обращении.

И.КОЛОМОЙСКИЙ считает, что изменения, внесенные в избирательное законодательство в 2004 году, противоречат главе 3 Конституции Украины, которая может быть изменена лишь путем всенародного референдума и которая гарантирует прямое и непосредственное право избирать и быть избранными.

«Конституция отмечает, что на основе общего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования избираются четыреста пятьдесят народных депутатов Украины (часть первая статьи 76), Президент Украины (часть первая статьи 103), депутаты сельского, поселкового, городского, районного, областного совета (часть первая статьи 141), сельский, поселковый и городской председатель (часть вторая статьи 141). Из-за неоднозначного понимания, интерпретации и применения Верховной Радой Украины понятий «свободное», «равное» и «прямое» избирательное право, его конституционное содержание и объем значительно сужены на выборах народных депутатов Украины и выборах депутатов местных советов. Это оказывается в отсутствии предусмотренной законодательством возможности для граждан самовыдвигаться и на равных принципах влиять на персональный состав и очередность кандидатов в избирательных списках», - сказано в обращении.