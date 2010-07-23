Бойко уже придумал, куда пойдут деньги от повышения тарифов на газ

Министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО заявляет, что средства, полученные от повышения тарифов на газ, пойдут на увеличение добычи газа в Украине.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства топлива и энергетики.

«Главная цель оптимизации тарифов – вывести их на экономически обоснованный уровень и за счет этого получить дополнительные средства для того, чтобы увеличить собственную добычу и не кормить иностранного производителя, а давать возможность зарабатывать деньги людям в нашей стране», - сказал Ю.БОЙКО.

Он отметил, что в Украине сложилась непростая ситуация, когда она вынуждена покупать больше импортного газа.

«У нас действительно сложилась сложная ситуация, поскольку мы должны закупать больше импортного газа. И это было главной причиной, что МВФ нас упрекал: вы не развиваете собственную добычу (газа), исходя из того, что низкая цена. Я хочу напомнить, что у нас средняя цена реализации по стране была 580 грн. за тысячу кубов. При этом россияне, которые добывают 600 млрд. кубов газа, а не 20, как мы, продавали своему потребителю, своему населению в Белгородской области рядом с нами, газ по 870», - отметил Ю.БОЙКО.

В то же время, по его словам, даже после повышения тарифов стоимость газа для населения в Украине будет ниже, чем в Европе и в постсоветских странах.

Министр также рассказал, куда будут направлены средства, полученные после повышения тарифов.

«Они (средства) пойдут на увеличение добычи газа в собственной стране. Приблизительно 1 млрд. 200 млн. в этом году пойдут на освоение лицензий, которые принадлежат государству, – в Азовском и Черном морях. Это Субботино, Штормовое, Одесское, все месторождения, которые, по нашему мнению, при условии вложения денег дадут дополнительное количество газа и позволят нам обеспечить нашего потребителя своим газом, а не переплачивать за границу», - заявил Ю.БОЙКО.

Как сообщал УНИАН, НКРЭ своими постановлениями от 13 июля увеличила с 1 августа 2010 года на 50% отпускные цены на природный газ для населения и цену газа для предприятий теплоэнергетики, обеспечивающих отопление и горячее водоснабжение населения.