В Москве пьяные фээсбэшники постреляли в ресторане

В ночь на 23 июля в одном из московских ресторанов двое сотрудников ФСБ, подвыпив, устроили драку с персоналом заведения, собщают российские СМИ .

В ходе драки один из посетителей открыл стрельбу из травматического пистолета.

В результате были ранены хозяин ресторана и еще двое сотрудников.

Когда на место происшествия приехала милиция, дебоширы разбили иномарку владельца заведения. Увидев сотрудников правоохранительных органов, мужчины заперлись в своем автомобиле.

"Милицейские машины перекрыли им выезды со всех сторон, — рассказал источник в правоохранительных органах. — А сами забаррикадировавшиеся показали через стекло удостоверения сотрудников ФСБ.

Насколько они действительные, предстоит установить".

Ранее, в июне в Московской области прапорщик ФСБ выстрелил в голову 17-летнему Юрию Костикову за то, что тот шумел ночью и не давал ему отдыхать. Молодой человек выжил.