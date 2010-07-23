В Москве пьяные фээсбэшники постреляли в ресторане
В результате – трое раненых
В ночь на 23 июля в одном из московских ресторанов двое сотрудников ФСБ, подвыпив, устроили драку с персоналом заведения, собщают российские СМИ .
В ходе драки один из посетителей открыл стрельбу из травматического пистолета.
В результате были ранены хозяин ресторана и еще двое сотрудников.
Когда на место происшествия приехала милиция, дебоширы разбили иномарку владельца заведения. Увидев сотрудников правоохранительных органов, мужчины заперлись в своем автомобиле.
"Милицейские машины перекрыли им выезды со всех сторон, — рассказал источник в правоохранительных органах. — А сами забаррикадировавшиеся показали через стекло удостоверения сотрудников ФСБ.
Насколько они действительные, предстоит установить".
Ранее, в июне в Московской области прапорщик ФСБ выстрелил в голову 17-летнему Юрию Костикову за то, что тот шумел ночью и не давал ему отдыхать. Молодой человек выжил.