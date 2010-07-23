Янукович отказался показать свой акционерный капитал

Администрация президента отказалась сообщить, в состав основателей каких предприятий входит президент Виктор Янукович.

Отказ содержится в письме первого заместителя главы администрации Елены Лукаш в ответ на запрос "Украинской правды".

"Согласно статье 37 закона "Об информации" не подлежат обязательному предоставлению для ознакомления за информационными запросами официальные документы, которые содержат в себе конфиденциальную информацию и информацию, которая касается личной жизни граждан", - говорится в письме Лукаш.

Она также сослалась на то, что "сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации, в том числе информации о личной жизни физического лица, без ее согласия не допускается".

"Следует отметить, что в частных случаях запрашиваемая вами в обращениях информация выходит за пределы предоставленных вам прав на свободное получение открытой по режиму доступа информации", - также заявила она.

В своей декларации о доходах Янукович указал, что у него сеть взносы в уставные капиталы предприятий, учреждений и организаций номинальной стоимостью 6,5 тысяч гривен.

"Украинская правда" в своем запросе поинтересовалась, в каких конкретно предприятиях Янукович является основателем.

Письмо от Лукаш "Украинская правда" получила с нарушением закона об информации, который предоставляет месяц для ответа на запрос. Запрос был зарегистрирован в администрации президента 5 июня, а ответ Лукаш подписан 20 июля.

Как известно, в прошлом году Лукаш также оберегала Януковича от походов на допросы в деле об отравлении президента Ющенко.

Януковичу было направлено десять повесток на допрос, однако он, имея неприкасаемый статус депутата, не явился ни на один. Тогда в своем письме генпрокурору Лукаш жаловалась на руководителя следственной группы, которая "нарушает охраняемые конституционные права Януковича".

Украинская правда