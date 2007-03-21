В ПР считают, что Кинаху было неуютно среди ”политических психопатов”
13:18, 21 марта 2007Политика
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Потому и ушел к Януковичу?
Позиция Партии промышленников и предпринимателей была предсказуемой и прогнозируемой. Об этом в интервью парламентским журналистам в среду заявил народный депутат Украины, член ПР Ярослав Сухой, передает корреспондент ForUm’a.
«Поскольку эти люди давным-давно чувствовали себя неуютно и некомфортно в среде группы политических психопатов, которые заставляли их то выходить, то заходить, то сидеть на месте, то не дышать или дышать нечасто», - сказал нардеп.
Поэтому, по мнению «регионала», назначение Анатолия Кинаха министром экономики было также предсказуемым и прогнозируемым.
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