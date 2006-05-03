ЦИК возвращает победителям деньги, потраченные на выборы

Центральная избирательная комиссия возвращает партиям-победителям потраченные на выборы деньги.

Как сообщил “5 каналу” председатель Центризбиркома Ярослав ДАВЫДОВИЧ, в 126 млн. 853 тыс. грн. обошлась государству предвыборная агитация партий-победителей. Всего они потратили на выборах 244 млн. 643 тыс. грн.

По Закону, партии, которые преодолели трехпроцентный барьер, имеют право на возмещение потраченных на парламентскую кампанию средств. Будущие парламентарии убеждены, что из-за этого кампания обошлась без теневых денег.

По словам Я.ДАВЫДОВИЧА, 112 млн. грн. потратила Партия регионов на предвыборную кампанию, 13 млн. грн. - БЮТ, 74 млн. грн. - "Наша Украина", 35 млн. грн. - СПУ, 8 млн. грн. - Коммунистическая партия.

Впрочем, как отмечает канал, бесплатную парламентскую кампанию государство не обещало ни одной партии. Компенсация потраченных на агитацию средств составляет не больше, чем 100 тысяч минимальных зарплат, то есть около 35 млн. грн. Точнее всех рассчитали социалисты - сумма возмещения почти совпадает с расходами на кампанию. А вот коммунистам и БЮТ, которые лимит не исчерпали, лишнего никто не выплатит. “Нашеукраинцы” считают такие нормы Закона справедливыми и утверждают, что неограниченный избирательный фонд привел к выходу денег из тени, сообщает канал.