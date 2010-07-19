Наливайченко предполагает, что Януковичем манипулируют

Профессиональная спецслужба не должна говорить о наличии угрозы государственным деятелям, в том числе президенту, а должна действовать на упреждение.

Такое мнение озвучил экс-глава СБУ, лидер гражданской инициативы "Обновление страны" Валентин Наливайченко в эфире 5 канала.

"Это непрофессионализм, если на упреждение не сняли. А вполне достаточно сил и средств - не за журналистами бегать, а снять вопрос, касающийся даже намерений совершить возможный террористический акт или, не дай Бог, даже покушение на конкретного гражданина", - цитирует Украинская правда.

"Поэтому тут либо непрофессионализм, либо это сознательная манипуляция, в том числе и высшими должностными лицами", - подчеркнул Наливайченко.

Экс-глава СБУ также считает, что в законодательстве нужно прописать запрет спецслужбам работать против собственных граждан.

"Нужно выписать в законе прямой речью, прямой нормой запрет работы против журналистов, религиозных организаций, общественных организаций, потому что по своей сути украинская контрразведка должна заниматься как раз внешним вмешательством", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, начальник Управления государственной охраны Игорь Калинин заявил, что всегда существует потенциальная угроза жизни президента.