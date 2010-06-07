Начальник госохраны: угроза для жизни Януковича есть всегда

Управление государственной охраны Украины сегодня работает в нормальном режиме, но потенциальная угроза жизни Президента существует всегда.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщил начальник Управления государственной охраны Игорь КАЛИНИН.

По его словам, Управление государственной охраны не меняло своих подходов к охране Президента Украины после вступление на этот пост Виктора ЯНУКОВИЧА.

«Мы как охраняли Президента, так и охраняем», - подчеркнул И.КАЛИНИН.

Отвечая на вопрос, существует ли сегодня реальная угроза безопасности главы государства, И.КАЛИНИН подчеркнул, что угроза жизни высших должностных лиц существует всегда. Он отметил, что такая угроза может в теории исходить от любого гражданина Украины.

«У нас многомиллионная страна, и для всех Президент не может быть хорошим. К примеру, существует категория нездоровых психически лиц… И что они вынашивают у себя в голове - непонятно», - отметил И.КАЛИНИН, добавив, что поэтому и существует потенциальная угроза жизни Президента.

«И Виктор Федорович это знает, и надо отдать ему должное, он, как охраняемый, относится с пониманием», - отметил начальник УГО.

По словам И.КАЛИНИНА, он удивлен, почему из методов охраны В.ЯНУКОВИЧА «журналисты сделали такую фишку».

Как сообщал УНИАН, 4 июня пресс-конференции В.ЯНУКОВИЧ утверждал, что есть объективные факты, которые вынуждают государственную охрану принимать в отношении него беспрецедентные меры безопасности.

«Я вам скажу, что лично я ничего не боюсь», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он подчеркнул, что всегда шел к людям, всегда был открытым.

«Но так как мне сообщают органы государственной охраны те угрозы, которые сегодня существуют, они обязаны на них реагировать, и я не могу их подменять. Мне это неприятно... Лично... Это чувствовать, слышать и тому подобное, но такая ситуация существует», - сказал Президент.

По его словам, существуют задокументированные серьезные факты, есть предостережения, на которые охрана обязана реагировать.