В БЮТ считают, что ВР законсервировала дерибан земли и бюджета

Народный депутат Украины Дмитрий ВЕТВИЦКИЙ (фракция БЮТ) считает, что новый закон о местных выборах приведёт к ухудшению качественного состава мэров и депутатов местных советов.

Такое мнение Д.ВЕТВИЦКИЙ высказал в комментарии УНИАН.

«Принятие этого закона означает консервирование всех существующих в местном самоуправлении недостатков: дерибана земли, недвижимости, бюджетных средств и игнорирования интересов людей», – считает Д.ВЕТВИЦКИЙ.

По его мнению, принятие закона о пропорционально-мажоритарной системе проведения местных выборов обосновано желанием власти укрепиться за счёт депутатов, которые «могут купить мандаты в мажоритарных округах», как это происходило во времена президентства Леонида КУЧМЫ.

«Ведь мы все прекрасно знаем, что до 2006 года по мажоритарной системе побеждали те кандидаты, у которых было больше денег и лучшие отношения с властью. Депутат был обязан либо тем, кто давал деньги, либо тем, кто оказывал поддержку административным ресурсом», – пояснил депутат.

Альтернативой этой системе выборов Д.ВЕТВИЦКИЙ считает партийную систему с открытыми списками. «Я думаю, что мы к этому ещё непременно придём», – отметил депутат.

Депутат также считает неприемлемой норму, в соответствии с которой кандидаты в мэры могут выдвигаться только местной партийной организацией. «Норма о самовыдвижении кандидатов теперь отсутствует. Я считаю, что такая практика не будет полезной для развития местного самоуправления. Ведь мэр должен служить общине, а не партии и её лидеру», – убеждён Д.ВЕТВИЦКИЙ.

Депутат также считает, что ограничение права молодых партий на участие в местных выборах приведёт к консервации действующей власти и существующей партийной системы.

«Вопреки заявлениям ЯНУКОВИЧА о демократии, здесь не видно его желания демократизировать избирательное законодательство. «Регионалы» просто хотят убрать с дороги новые партии, лидеры которых получили неплохой результат во время президентских выборов», – аргументировал Д.ВЕТВИЦКИЙ.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 10 июля приняла Закон «О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских голов» (№ 6601), инициированный лидером фракции Партии регионов в Верховной Раде Александром ЕФРЕМОВЫМ.

Закон поддержали 259 из 285 депутатов, зарегистрированных в сессионном зале, в том числе 171 депутат фракции Партии регионов, 24 – фракции БЮТ, 15 – НУ–НС, 27 – КПУ, 19 – Блока Литвина и трое внефракционных депутатов.

Закон предусматривает переход к смешанной системе выборов: 50 % депутатов будут избираться по партийным спискам, 50 % – в мажоритарных округах.

Законом запрещается участвовать в местных выборах блокам политических партий.

Норма об обязательном выдвижении субъектов избирательного процесса политическими партиями распространяется не только на кандидатов в депутаты местных советов, но и на кандидатов на должности мэров. Теперь кандидаты на пост мэра не смогут баллотироваться самостоятельно – их должны будут выдвигать местные партийные ячейки.

Кроме того, в предстоящих местных выборах, которые состоятся 31 октября 2010 года, запрещается участвовать партийным организациям, которые зарегистрированы после 31 октября 2009 года.

В законе говорится, что очередные местные выборы назначаются не позже, чем за 60 дней до дня выборов, а избирательный процесс начинается за 50 дней до дня голосования.