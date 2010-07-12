Эксперт: 60-летие выявило глубокие советские комплексы Януковича

На 60-летие президента Украины Виктора Януковича, отгулявшего юбилей большим фуршетом в резиденции «Залесье», в эфир украинского телевидения попал телефильм "Президент. Начало пути".

Медиа-эксперты считают, что его появление на экране носит заказной характер, а сам фильм расценивают как типичную пропаганду.

В эпоху Интернета и других цифровых информационных технологий телепоказ фильма о Януковиче выглядит "демонстрацией рабской преданности", неспособной вызывать ничего, кроме смеха, сказала Deutsche Welle научный директор Института массовой информации Виктория Сюмар. Она назвала подобный способ поддержки главы государства проявлением "глубокого советского комплекса" причастных к этому лиц, равно как и самого юбиляра.

По мнению Сюмар, это кардинально противоречит ежедневному провозглашению новой властью своей преданности курсу на евроинтеграцию:

"Это абсолютно не европейский стандарт. В Европе такой культ личности положительно восприниматься не может. Это скорее, движение на восток. И на восток, не в сторону России, а в сторону Казахстана и Туркменистана".

Подобные проявления постсоветских комплексов, по словам Сюмар, показывают наглядно мировоззренческое и психологическое состояние бизнес- и политических "элит", которые "остались даже не во вчерашнем, а в позавчерашнем дне". Эксперт сказала, что массовая демонстрация фильма о Януковиче явно была не случайным совпадением, а акцией, тщательно разработанной и спланированной чиновниками президентской администрации, отвечащими за информационную политику.