Клинтон дала некоторые рекомендации Януковичу и МИД

Государственный Секретарь США Хиллари КЛИНТОН дала определенные рекомендации Президенту и главе МИД Украины относительно соблюдения принципов гражданского общества.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала, отвечая на вопросы студентов после выступления перед молодежью Украины в Национальном техническом университете "КПИ".

"У меня были весьма продолжительные беседы с министром иностранных дел и Президентом относительно основ гражданского общества. Мы, конечно, дали определенные рекомендации, но никаких советов относительно назначения или увольнения мы никогда не даем", - сказала Х.КЛИНТОН.

"Мы четко заявили, что свободу слова, свободу гражданского общества и свободу граждан нужно защищать", - добавила она.

Также Х.КЛИНТОН отметила, что хотела бы, чтобы после этих встреч с украинскими должностными лицами в Украине были предприняты конкретные шаги по защите основных гражданских прав и свобод.

Справка. В статье Д.КРЕМЕРА "Из всех остановок Государственного секретаря Хилари КЛИНТОН в предстоящем путешествии по Европе нет важнее Украины", опубликованной на сайте DailyUA, говорится, что Украина "идет по неправильному пути - о чем свидетельствует тревожно быстрое свертывание ее демократического достояния. Многие из этого достижений оказались в опасности, ведь значение того, что Украина двигается к недемократической, если даже не авторитарной системе управления, будет огромным не только для государства, но и для Европы и Соединенных Штатов. Украина проходит критическую точку относительно возможности признания ее европейской, свободной, стабильной. Поэтому для КЛИНТОН крайне важно донести до новой украинской власти обеспокоенность Соединенных Штатов по поводу недавних событий, и большую надежду на то, что Украина в своем демократическом развитии лишь ступила на обочину, но не зашла в тупик".

В статье Д.КРЕМЕРА отмечается, что Г.КЛИНТОН во время пребывания в Украине "должна озвучить: господин Президент, вы должны уволить руководство СБУ и/или министра внутренних дел, или других местных чиновников, если давление и атаки на журналистов будут продолжаться. Это – единственный путь вернуть свободу СМИ. Вы и ваши министры должны избегать подстрекательства споров вокруг проблем украинской идентичности, языка, культуры, особенно для жителей западной части страны; таким образом вы лишь углубляете разъединение страны. Прекратите позволять должностным лицам тревожить религиозные и неправительственные организации, влиять на свободу собраний. Проявите толерантность к разнообразию, к критике (зарубежной и местной) вашей власти. Агрессивнее боритесь с коррупцией – в частности среди ваших должностных лиц – а не только чтобы свести старые счеты".