Клинтон выразила благодарность Тимошенко и народу Украины

США готовы помогать украинской оппозиции в защите демократических стандартов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, об этом государственный секретарь США Хиллари КЛИНТОН заявила сегодня во время встречи с лидером БЮТ Юлией ТИМОШЕНКО.

«Мы будем поддерживать украинскую демократию и независимость и хотим помочь вам поощрить правительство, чтобы оно принимало решения в интересах украинского народа», - сказала Х.КЛИНТОН.

Она отметила, что США разделяют обеспокоенность оппозиции ситуацией в Украине, а также поблагодарила Ю. ТИМОШЕНКО и украинский народ за вклад в обеспечение независимости государства.

«Я выражаю благодарность Юлии ТИМОШЕНКО и народу Украины за вклад в обеспечение украинской независимости и развитие демократических институтов в вашей стране... Роль оппозиции чрезвычайно важна, и я желаю вам успеха в этом», - сказала госсекретарь.

В свою очередь Ю.ТИМОШЕНКО рассказала Х.КЛИНТОН о развитии событий в Украине, приведя факты, свидетельствующие об установлении авторитарного режима и о существовании угрозы для независимости Украины - введение цензуры, потеря экономической и энергетической независимости государства, репрессии против политических оппонентов и взятия под контроль судебной ветви власти.

«Ситуация очень сложная, но мы не отступим от того, чтобы Украина навсегда стала демократической, европейской страной», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.