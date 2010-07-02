Тимошенко приготовила для Клинтон документы на английском

В столичной гостинице InterContinentalKyiv началась встреча экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО и Государственного секретаря США Хилари КЛИНТОН.

Об этом сообщается на официальном сайте Ю.ТИМОШЕНКО.

На сайте также сообщается, что Ю.ТИМОШЕНКО планирует передать Х.КЛИНТОН решение Стокгольмского арбитражного суда относительно "газового" конфликта между компанией "РосУкрЭнерго" и Национальной акционерной компанией "Нафтогаз Украины".

"Я убеждена, что великое государство, которое представляет Хиллари КЛИНТОН, стоит на позициях защиты демократии, стоит достаточно четко против отмывания грязных денег в мире и их использования для увеличения коррупции, защищает демократию в мире. Я верю в то, что мир – и Европейский Союз, и Соединенные Штаты, и Российская Федерация и другие страны мира - не будут исповедовать двойные стандарты, руководствуясь исключительно своими национальными интересами, а будут исповедовать интересы человечества по защите чести, прозрачности, демократии, свободы. Я пока остаюсь оптимистом", - цитирует сайт слова Ю.ТИМОШЕНКО.

Экс-премьер отметила, что все документы, которые будут переданы Государственному секретарю США, изложены на английском языке.

"Я буду затрагивать этот вопрос на встрече. Я передам на английском языке полное изложение всей этой ситуации и, кроме того, само решение арбитражного суда", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.