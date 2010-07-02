Верховная Рада поступила, как всегда, - поперед батька в пекло?

Проголосовав постановление о назначении местных выборов на 31 октября, Верховная Рада поставила страну в правовую коллизию. Об этом заявила руководитель Института антикризисных стратегий Екатерина Кириченко.

По ее мнению, последствия такого шага Украина почувствует, когда чуть ли не еженедельно будет ходить на постоянные довыборы местных органов власти.

Екатерина Кириченко считает, что сначала нужно было внести изменения в Конституцию об одновременном проведении выборов по всей стране, унифицировать сроки полномочий депутатов и мэров, а уже потом принимать постановление о дате голосования.

«Вышло, как всегда, - поперед батька в пекло: сначала постановление, а затем подгонка законодательства. Теперь «регионалы» сами себя загнали в ловушку: осенью им понадобится 300 голосов для внесения изменений в Конституцию, без чего эти выборы будут профанацией, потому что стране без изменений в статью 141 Конституции придется избирать мэров на 4 года, депутатов - на 5. И тут Литвин и коммунисты смогут прибегнуть к шантажу Партии регионов, которой придется по крохам собирать 300 голосов за эти изменения. И тут действительно каждый голос будет для ПР на вес золота», - отметила эксперт.

По словам Екатерины Кириченко, чтобы страна не погрузилась в правовой хаос с постоянными перевыборами на местном уровне в тысячах горсоветов, где состоялись внеочередные выборы, Верховная Рада просто обязана по здравому смыслу внести в Конституцию норму об ОДНОВРЕМЕННОМ проведении очередных выборов во всех советах, где состоялись довыборы или перевыборы по разным причинам, что является нормальной мировой практикой.