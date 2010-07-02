Дождались: Янукович назвал Клинтон «генеральным секретарем»

Госсекретарь США Хилари КЛИНТОНА заблаговременно поздравила Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА с 60-летним юбилеем, а он в свою очередь назвал ее «генеральным секретарем».

Как передает корреспондент УНИАН, такие несколько не соответствующие протоколу и традициям заявления стороны выразили во время совместной пресс-конференции В.ЯНУКОВИЧА и Х.КЛИНТОН, которая состоялась сегодня в Киеве.

«Хочу поблагодарить Президента за гостеприимство и от имени Президента ОБАМЫ поздравить вас с приближающимся 60-летним юбилеем», - сказала Госсекретарь США, несмотря на существующую, в частности, в украинском обществе традицию не поздравлять с днем рождения заблаговременно.

В свою очередь, В.ЯНУКОВИЧ в своем заявлении несколько раз назвал Г.КЛИНТОН «генеральным секретарем», но затем исправился.