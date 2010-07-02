ПР хочет, чтобы от Семиноженко даже должности не осталось?

Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ не исключает, что должность вице-премьер-министра по гуманитарным вопросам может быть упразднена.

Как сообщает сайт Партии регионов, по словам А.ЕФРЕМОВА, принятое парламентом решение об отставке вице-премьер министра по гуманитарным вопросам Владимира СЕМИНОЖЕНКО отвечает требованиям Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА по сокращению государственного аппарата.

«Президент обозначил задачу, что мы должны сократить расходы на содержание государственного аппарата. Поэтому, по всей видимости, принято решение сократить одного вице-премьера. Я считаю достаточным количество вице-премьеров в Кабинете министров, чтобы решать все вопросы. Как мне кажется, те участки работы, которые возглавлял он (В.СЕМИНОЖЕНКО), могут быть свободно перераспределены среди других вице-премьеров», - сказал он.

Однако при этом А.ЕФРЕМОВ подчеркнул, что окончательное решение по этой должности останется за премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ.