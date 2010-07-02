ТСН просит "Украинскую правду" придерживаться журналистской этики

ТСН просит журналистов "Украинской правды" придерживаться принципов профессиональной этики, когда УП пишет о своих коллегах. Открытое письмо к УП размещено на сайте Телевизионной Службы Новостей телеканала 1+1 за подписью шеф-редактора Алексея Рогатника.

В последнее время "Украинская правда" пристально следит за редакционной работой ТСН, говорится в письме. Это могло бы польстить, если бы речь шла о реальных событиях в коллективе. Последний же пассаж "правды" о "цензуре на ТСН" - не только фальшивка. Он выставляет в неприятном свете одного из сотрудников нашей редакции, журналиста Григория Жигалова.

Журналисты "Украинской правды" пошли на провокацию и использовали слова Жигалова в своей интерпретации, рассказывая историю о якобы отцензурированном сюжете о конфузе, который произошел на бизнес-форуме Украина - Шри-Ланка при участии президента Украины Виктора Януковича.

- Мои слова представили некорректно, - заявил Жигалов. - В первую очередь, хочу подчеркнуть - не источники на 1+1 "сообщили" "Украинской правде" (то есть пожаловались, как это подано в опубликованном сообщении), а корреспондент "Украинской правды" в частном разговоре спросил у меня, правда ли, что материал не был показан в эфире. Я подтвердил, что материала в эфире не было, и добавил, что причины мне неизвестны. (На телевидении причин могут быть десятки - от технических сбоев до банального "не успели".) Когда мне стало известно, что содержание нашего разговора собираются опубликовать, я еще раз подчеркнул, что не был участником тех событий, потому не знаю причин, по которым сюжет не вышел в эфир. Публикация "Украинской правдой" того или другого материала - это внутреннее дело редакции "Украинской правды", и я не имею права на нее влиять, но я попросил, чтобы детали журналисты узнавали непосредственно у выпускающего режиссера или редактора ТСН.

Невзирая на это, журналист "Правды" опубликовал сообщение в вымышленной им интерпретации. При этом прибавив, что якобы его "собеседник" на "1+1" заявил, что материал пошел в ночном выпуске, так как этот выпуск является менее приоритетным, и потому меньше цензируется. Это утверждение также является ложью. А слова "менее приоритетный" в отношении любого выпуска ТСН, для каждого из нас по меньшей мере обидны.

Мы не обсуждаем "на стороне" технические нюансы и редакционную политику нашего канала, не отчитываемся никому по этому поводу. Но в этот раз, в виде исключения для "Украинской правды", готовы рассказать, что сюжет о конфузе с баннером на бизнес-форуме не вышел в 19.30 по сугубо техническим причинам - а именно из-за отсутствия видеоряда. Более того, этот сюжет в принципе был инициирован редакторами ТСН, над ним работали в последний момент и просто не успели получить из пула достаточно качественное изображение той же буквы "ы". А цитата "Украинской правды", со ссылкой на "собеседника" о том, что сюжет был смонтирован задолго до основного выпуска, является ложью.

Такие случаи в нашей работе бывают, каждый день мы работаем в "живом" режиме и принимаем оперативные решения. Например, 17 июня в ТСН был анонсирован сюжет о ситуации вокруг Софии Киевской, но в эфир сюжет так и не вышел - его банально не успели смонтировать. Почему же в этой технической недоработке никто не увидел проявлений цензуры и давления на СМИ?

Вчера мы с коллегами на еженедельной летучке в ньюз-руме обсудили сложившуюся ситуацию, и приняли решение написать это открытое письмо от имени коллектива ТСН. Мы обращаемся к нашим коллегам из "Украинской правды" с просьбой быть корректными и придерживаться элементарных законов журналистской этики.