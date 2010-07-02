На пресс-конференции Клинтон-Грищенко было задано аж два вопроса

Госсекретарь США Хилари КЛИНТОН заявляет, что США будут разговаривать с лидерами Украины о вопросах, которые их беспокоят, в частности, о свободе слова и свободе мирных собраний.

Как передает корреспондент УНИАН, Об этом Х.КЛИНТОН сказала на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Константином ГРИЩЕНКО, отвечая на вопрос корреспондента “Украинской правды”, не видят ли США признаков свертывания общественных свобод в Украине, в частности, свободы слова и мирных собраний.

«США дальше будут разговаривать с лидерами Украины о тех вопросах, которые нас беспокоят. Среди них – свобода слова и свобода собраний, и правительство должно выполнить те обещания, о которых оно публично заявило», - сказала Х.КЛИНТОН.

Госсекретарь США отметила, что обязательства, которые взяло на себя украинское правительство, должны перейти в конкретные шаги. «США убеждены, что Украина будет иметь хорошее будущее, что Украина будет иметь сильную и крепкую демократию, а эта демократия уже была продемонстрирована во время недавних выборов в Украине», - сказала Х.КЛИНТОН, отметив, что это очень хороший признак, что украинское будущее будет крепким, прозрачным, основанным на экономическом свободном рынке.

В свою очередь, К.ГРИЩЕНКО сообщил, что во время переговоров с Х.КЛИНТОН состоялся обмен мнениями относительно свободы прессы и развития демократии в Украине.

«Единственный вопрос от украинской стороны, медиаресурса, который наиболее критичен к власти, свидетельствует, что мы открыты к такому диалогу как в украинском обществе, так и с нашими американскими партнерами», - сказал министр.

В связи с плотным графиком визита Х.КЛИНТОН на пресс-конференции предусматривалось только два вопроса: один – с украинской стороны и один - с американской.