Янукович объяснил новому послу в России особенности его работы

Работа посла Украины в РФ будет иметь особенности, заявил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ во время встречи с новоназначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом в Российской Федерации Владимиром ЕЛЬЧЕНКО.

Как сообщает официальный сайт главы государства, участие во встрече также принял министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО.

В.ЯНУКОВИЧ выразил уверенность, что деятельность нового посла Украины в России будет эффективной и успешной. Залогом этого, убежден Президент, является, помимо прочего, опыт работы В.ЕЛЬЧЕНКО в качестве кадрового дипломата, чиновника МИД.

Глава государства подчеркнул, что Россия – стратегический партнер Украины, «с которым нужно строить отношения соответствующим образом». Следовательно работа посла Украины в России, безусловно, будет иметь свои особенности.

Президент обратил внимание на важность дальнейшего развития украинско-российского торгово-экономического сотрудничества. Так, по словам главы государства, в этом году объем товарооборота между странами достигнет около 35-37 млрд. долларов США. Такая динамика, уверен он, будет не только сохраняться, но и расти.

«Это вам нужно учитывать в своей работе... Торговая миссия в составе посольства будет подчинена вам. Мы ее также будем реформировать должным образом под те задачи, которые будут стоять в повестке дня», – сказал В.ЯНУКОВИЧ, обращаясь к послу.

Он подчеркнул, что главная задача, которая сегодня стоит перед Украиной, – преодоление экономического кризиса как в контексте последствий мирового кризиса, от которого пострадало наше государство, так и того, что досталось в наследство от предыдущей власти.

«Этот кризис касается практически всех направлений наших отношений с Россией. Поэтому я хотел бы, чтобы вы это учли», – сказал Президент.

«Я надеюсь, что вы будете выполнять свою работу должным образом», – сказал В.ЯНУКОВИЧ.

В свою очередь, В.ЕЛЬЧЕНКО поблагодарил главу государства за доверие. «Это серьезный вызов, который меня ждет. Но это меня не пугает. Я попытаюсь буквально с первого часа моего назначения включиться в работу», – сказал он, выразив также благодарность К.ГРИЩЕНКО за рекомендацию его на должность посла.

Он выразил убеждение, что «большего партнера для Украины, чем Россия – нет», и заверил, что свой опыт использует для развития двусторонних отношений, в частности торгово-экономических.