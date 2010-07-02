Клинтон надеется, что Украина вскоре договорится с МВФ

Госсекретарь США Хилари КЛИНТОН заявляет, что США заинтересованы в том, чтобы Украина реализовала свой экономический потенциал.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Х.КЛИНТОН сказала во время выступления после окончания заседания Украинско-Американской Комиссии по стратегическому партнерству.

«США заинтересованы в том, чтобы Украина реализовала свой экономический потенциал», - сказала она.

По словам Х.КЛИНТОН, США приветствуют проведение реформ в Украине. «Мы надеемся, что Украина достигнет договоренности с МВФ вскоре, чтобы продолжить этот процесс», - сказала она.

Х.КЛИНТОН отметила, что проведение заседания Украинско-Американской Комиссии по стратегическому партнерству имеет очень важное значение. «Решение в прошлом году о создании комиссии четко говорит о важности отношений между двумя странами», - сказала она, отметив, что сегодня достигнуты совместные обязательства работать вместе, чтобы достичь существенного прогресса в реализации целей, которые были намечены президентами двух стран.

«Думаю, что мы можем согласиться, что наши общие ценности и общие интересы являются прочным основанием для повышения сотрудничества в вопросах торговли, инвестиций, энергетики, укрепления демократических институтов”, - сказала Госсекретарь США.