Герман обещает журналистам «независимую охрану»

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ не допустит свертывания демократии в Украине, заявляет заместитель главы Администрации Президента Украины Анна ГЕРМАН.

Как сообщает официальный сайт главы государства, она отметила: “Есть несколько очень существенных аргументов, которые свидетельствуют в пользу того, что Президент ЯНУКОВИЧ не допустит свертывания демократии в Украине. Первый из них – принятая на этой неделе концепция Общественного телевидения, которую по инициативе Президента Украины разработал Общественный гуманитарный совет, который создан главой государства. Фактически мы сделали за несколько месяцев то, чего не могли сделать все украинские власти за все годы существования независимости. Уже в сентябре проект закона об Общественном телевидении будет внесен в Верховную Раду и его поддержит наша коалиция. Общественное независимое телевидение из иллюзорной идеи становится реальностью. И это лучший ответ тем, кто говорит о том, что власть давит на прессу”.

Также А.ГЕРМАН заявила, что к работе над процессом расширения свободы прессы в Украине привлечен авторитетный европейский эксперт, который работает с Европейской Комиссией и организацией «Репортеры без границ», Жан МАРТАН.

“И мы работаем над созданием в Украине независимого охранного агентства, которое будет защищать права журналистов. Таким образом, инициативы Президента на тему расширения свободы прессы очень быстро и эффективно реализовываются. И это позитивный процесс. Мы будем его продолжать”, - подчеркнула А.ГЕРМАН.

“В ответ на тревоги Дэвида КРЕМЕРА (старший аналитик Фонда Маршалла в Вашингтоне, бывший помощник Госсекретаря США – УНИАН), которого я очень уважаю, можно с уверенностью сказать, что мы умеем также исправлять свои ошибки. И умеем быстро реагировать на те вызовы, которые стоят на пути – потому что не ошибается только тот, кто ничего не делает. Нет такой власти, которая является безошибочной. Но плохая та власть, которая не умеет признавать и исправлять свои ошибки”, - отметила А.ГЕРМАН.

Она напомнила об инциденте в Украинском Католическом университете, когда к ректору о.Борису ГУДЗЯКУ приходил офицер СБУ. “Председатель Службы безопасности Валерий ХОРОШКОВСКИЙ на днях побывал в Католическом университете и встречался с ректором. Он принес о.Борису ГУДЗЯКУ извинения и ректор принял их. Между ними состоялся искренний и откровенный разговор”, - сказала А.ГЕРМАН.

Также она выразила убеждение, что инцидент с представителем фонда Конрада Аденауэра будет исчерпан в достойный способ.

По мнению заместителя главы Администрации Президента, “достойна всевозможных похвал” позиция Президента В.ЯНУКОВИЧА в отношении к законопроекту №2450, который ограничивал свободу собраний граждан.

“Кстати, этот законопроект был внесен в парламент Юлией ТИМОШЕНКО. И оппозиция стала его критиковать только тогда, когда потеряла власть. Находясь у власти, ТИМОШЕНКО пыталась на законодательном уровне ограничить свободу собраний граждан. Виктор ЯНУКОВИЧ заявил четко и однозначно – он не подпишет закон, если в него не будут внесены поправки, которые будут гарантировать свободу собраний граждан. И тем еще раз подтвердил – его декларации о демократическом европейском курсе Украины подкреплены делом”, - подчеркнула А.ГЕРМАН.

Также она напомнила, что всего за 100 дней президентства В.ЯНУКОВИЧА возбуждено 560 уголовных дел против коррупции.

“Но тех чиновников, которые выявляют факты коррупции (и в среде нынешней, и в среде вчерашней власти), пытаются дискредитировать и отстранить от должностей… И делают это те силы, которые стремятся помешать Президенту бороться с коррупцией”, - считает А.ГЕРМАН.

“Словом, на те тревоги, которые выражает Дэвид КРЕМЕР, мы имеем ответ. Мы идем правильным путем. Было бы лукавством говорить, что нет на этом пути выбоин. Но на постсоветском пространстве демократическая дорога трудная. Вы знаете, какие дороги в Украине, господин КРЕМЕР. Мы восстановим их – в прямом и переносном смысле этого слова. Мы помним, что и такое большое демократическое государство, как США, тоже начинало с построения дорог, демократических в том числе”, - резюмировала А.ГЕРМАН.

*** В статье Д.КРЕМЕРА "Из всех остановок Государственного секретаря Хилари КЛИНТОН в предстоящем путешествии по Европе нет важнее Украины", опубликованной на сайте DailyUA, говорится, что Украина “идет по неправильному пути - о чем свидетельствует тревожно быстрое свертывание ее демократического достояния. Многие из этого достижений оказались в опасности, ведь значение того, что Украина двигается к недемократической, если даже не авторитарной системе управления, будет огромным не только для государства, но и для Европы и Соединенных Штатов. Украина проходит критическую точку относительно возможности признания ее европейской, свободной, стабильной. Поэтому для КЛИНТОН крайне важно донести до новой украинской власти обеспокоенность Соединенных Штатов по поводу недавних событий, и большую надежду на то, что Украина в своем демократическом развитии лишь ступила на обочину, но не зашла в тупик.

В статье Д.КРЕМЕРА отмечается, что Г.КЛИНТОН во время пребывания в Украине "должна озвучить: господин Президент, вы должны уволить руководство СБУ и/или министра внутренних дел, или других местных чиновников, если давление и атаки на журналистов будут продолжаться. Это – единственный путь вернуть свободу СМИ. Вы и ваши министры должны избегать подстрекательства споров вокруг проблем украинской идентичности, языка, культуры, особенно для жителей западной части страны; таким образом вы лишь углубляете разъединение страны. Прекратите позволять должностным лицам тревожить религиозные и неправительственные организации, влиять на свободу собраний. Проявите толерантность к разнообразию, к критике (зарубежной и местной) вашей власти. Агрессивнее боритесь с коррупцией – в частности среди ваших должностных лиц – а не только чтобы свести старые счеты".