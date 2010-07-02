Янукович назначил посла Украины в России
15:15, 02 июля 2010Политика
1675 0
Указ - на сайте Президента
|Володимир Єльченко, Віктор Янукович і Костянтин Грищенко
Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства.
Как сообщал УНИАН, 30 июня Президент подписал указ об освобождении В.ЕЛЬЧЕНКО от должности Постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене.
Должность посла Украины в России оставалась вакантной с марта этого года, после того, как Константин ГРИЩЕНКО стал министром иностранных дел.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter