Клинтон увидела, что власть Януковича «следует принципам демократии»

Государственный секретарь США Хилари КЛИНТОН заявляет, что США хотят сотрудничать с Украиной в вопросах распространения демократии и верховенства права.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Х.КЛИНТОН сказала во время выступления после заседания Украинско-американской Комиссии по стратегическому партнерству.

«Мы вместе хотим сотрудничать в вопросах распространения демократии и верховенства права», - заметила Г.КЛИНТОН.

По ее словам, новая власть Украины уже показала, что придерживается принципов демократии. Об этом свидетельствуют последние выборы, которые состоялись по всем стандартам и были «честными, прозрачными, открытыми и справедливыми», добавила Госсекретарь США.

«Мы убеждены, что демократия, за которую Украина боролась, принесет пользу украинскому народу», - заявила Х.КЛИНТОН.

Она также отметила, что приветствует заявление Президента Виктора ЯНУКОВИЧА о вывозе из Украины высокообогащенного урана.

Х.КЛИНТОН также напомнила, что США обязались помочь Украине в ликвидации запасов твердого ракетного топлива. «Украина была лидером в этой отрасли и примером для других государств», - сказала она.

Кроме того, Х.КЛИНТОН выразила поддержку Украине в ее стремлении интегрироваться в Европейский Союз. «Хочу выразить американскую поддержку относительно дальнейшей интеграции Украины в Европу. Мы надеемся, что будет продвижение в переговорах относительно соглашений об ассоциации и либерализации визового режима», - сказала она.

По убеждению Х.КЛИНТОН, Украина много сделала для того, чтобы показать, что ее место в Европейском Союзе.

Она также заметила, что укрепление верховенства права является важным шагом украинской власти. Х.КЛИНТОН надеется, что Украина будет сотрудничать с Венецианской комиссией в вопросе проведения реформы судебной системы.

Х.КЛИНТОН также отметила, что США положительно относятся к заявлениям украинской власти о поддержке свободы слова. «Нас также поощряют заявления вашего правительства о поддержке свободы слова и свободы прессы», - сказала она.