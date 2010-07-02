Клинтон: Украина сама должна решать, вступать ли ей в НАТО

Государственный секретарь США Хилари КЛИНТОН заявляет, что двери НАТО для Украины остаются открытыми, но Украина сама должна решать, вступать ли ей в Альянс.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Х.КЛИНТОН сказала по окончании заседания Украинско-американской комиссии по стратегическому партнерству.

«Относительно НАТО я хочу четко сказать: Украина является суверенным и независимым государством, которое имеет право выбирать своих собственных союзников. Двери НАТО остаются открытыми, но от Украины зависит, желаете ли вы предпринимать этот шаг для вашей безопасности», - сказала она.