На место Семиноженко может прийти Герман?

Директор Института глобальных стратегий Вадим КАРАСЁВ не исключает, что должность вице-премьер-министра по гуманитарным вопросам займет заместитель главы Администрации Президента Анна ГЕРМАН.

Такое мнение он выразил в комментарии УНИАН.

В.КАРАСЁВ отметил, что назначение А.ГЕРМАН на эту должность будет означать ее проигрыш, поскольку состоится ее отдаление от Президента Виктора ЯНУКОВИЧА и от Администрации Президента.

«Также это будет означать, что она будет ответственной за гуманитарную политику в Украине и будет обеспечивать пророссийское направление, и как здесь будут сотрудничать ГЕРМАН и ТАБАЧНИК - это уже вопрос предстоящей интриги», - сказал В.КАРАСЁВ.

В то же время, он не исключает, что на эту должность будет назначена и какая-то нейтральная фигура. «Если эту должность займет какая-то нейтральная фигура, то, очевидно, здесь речь будет идти не о том, сделал что-то СЕМИНОЖЕНКО или не сделал в гуманитарной сфере», - отметил эксперт.

По его мнению, назначение нейтральной фигуры может свидетельствовать, что увольнение В.СЕМИНОЖЕНКО было «атакой на АЗАРОВА», потому что В.СЕМИНОЖЕНКО, по словам В.КАРАСЁВА, был “сто процентов преданным АЗАРОВУ человеком”.

«Именно благодаря АЗАРОВУ он в третий раз вернулся на должность вице-премьера. Если помните, СЕМИНОЖЕНКО никогда не был близким к Партии регионов, хотя он и был основателем этой политической силы», - сказал политолог.

В.КАРАСЁВ напомнил, что В.СЕМИНОЖЕНКО вышел из Партии регионов на пике Помаранчевой революции и делал при этом соответствующие заявления.

“Если это не связано с интригой в идеологическом треугольнике ТАБАЧНИК-ГЕРМАН-СЕМИНОЖЕНКО, в таком антагонистическом треугольнике, то тогда отставка СЕМИНОЖЕНКО содержит не гуманитарные идеологические причины, а несколько другие”, - сказал он.

Как считает В.КАРАСЁВ, вице-премьерство В.СЕМИНОЖЕНКО в 2010 году было нерезультативным, поскольку он «был неадекватен ситуации, которая сложилась в начале 2010 года, потому что, занимая должность вице-премьера по гуманитарным вопросам, он был не гуманитарием». Эксперт добавил, что В.СЕМИНОЖЕНКО является больше «технарем» и хорошо разбирается в проблемах инновационного развития экономики, но идеологом он никогда не был.

Он считает, что В.СЕМИНОЖЕНКО появился в должности вице-премьера лишь в результате интриги, поскольку на эту должность от начала претендовал Дмитрий ТАБАЧНИК, а А.ГЕРМАН сделала все, чтобы этого не произошло.

«И здесь появилась фигура В.СЕМИНОЖЕНКО как человека, который приближен к АЗАРОВУ, и большей поддержки чем у него ни у кого не было», - сказал В.КАРАСЁВ.

По его словам, в результате интриги В.СЕМИНОЖЕНКО, скорее всего, и ушел с должности.

Он не исключает, что В.СЕМИНОЖЕНКО уволили не из-за пророссийских заявлений, а из-за того, что он как раз и не реализовывал этот пророссийский курс.

Что касается отставки министра охраны окружающей природной среды Виктора БОЙКО, В.КАРАСЁВ считает, что в данном случае речь идет о перераспределении сфер влияния олигархов. «Это, скорее, атака не на Владимира ЛИТВИНА, по квоте которого БОЙКО избирался в правительство, это атака на Василия ХМЕЛЬНИЦКОГО, атака на тех олигархов, которые не были в ядре в Партии регионов и которые разрывались между ТИМОШЕНКО и Партией регионов», - сказал В.КАРАСЁВ.

По его словам, сейчас происходит «селекция олигархического окружения».