Попов предупредил: метро в Киеве может стать по 2 гривни

Первый заместитель председателя КГГА Александр ПОПОВ заявляет о возможном повышении стоимости проезда в метро Киева до 2 грн. с 1,7 грн. во исполнение решения суда.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам, отвечая на вопрос, рассматривает ли городская власть вопрос повышения стоимости проезда в коммунальном транспорте.

«Что касается метрополитена, то там то ли на выходе, то ли существует решение суда (о возвращении к 2 грн.). То есть, там может вопрос ставиться о повышении тарифа на проезд. По другим перевозкам так вопрос не стоит», - сказал А.ПОПОВ.

По его словам, о решении суда его на днях проинформировал заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО, который занимается этим вопросом. «Я детально еще в этом не разобрался. Если есть решение суда, то кто из нас может его остановить, если оно прошло все апелляционные инстанции? Безусловно, что в рамках действующего законодательства оно должно вступить в силу», - добавил первый заместитель председателя КГГА.

Как сообщал УНИАН, в соответствии с распоряжением КГГА, стоимость одной поездки в столичном метрополитене была повышена в конце 2008 года до 2 грн.

Антимонопольный комитет Украины признал такое повышение не обоснованным. 12 января 2009 года на заседании АМК, которое состоялось с участием мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО, была достигнута договоренность о снижении с 23 января стоимости проезда в метро до 1,7 грн.

В соответствии с распоряжением мэрии, тарифы на проезд в метро были снижены с 31 января 2009 года на 30 коп.