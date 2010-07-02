Попов не видит смысла «гнать велосипед»

Первый заместитель председателя КГГА Александр ПОПОВ раскритиковал утвержденный бюджет Киева на 2010 год, который считает несбалансированным, и спрогнозировал, что уже в сентябре столица получит откорректированный бюджет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ПОПОВ сообщил сегодня на пресс-конференции после расширенного заседания коллегии КГГА, на котором рассматривался вопрос бюджета Киева на этот год.

«2 млрд. грн. (или 10% бюджета) скрытого дефицита – это очень большая сумма. И мы, безусловно, должны все сделать, чтобы у нас была сбалансированность на конец года доходов и расходов. Иначе мы опять создадим ситуацию, когда появится еще большая задолженность по заработной плате, выполненные работы не будут профинансированы, предоставленные услуги не будут профинансированы. Это никому не надо. Это неправильная политика», - сказал А.ПОПОВ, комментируя доклад начальника Главного финансового управления КГГА Виктора ПАДАЛКИ о выполнении показателей бюджета столицы на текущий год за первое полугодие, а также основных показателей бюджета города на этот год.

Во время коллегии КГГНА А.ПОПОВ подчеркнул насущную необходимость пересмотреть бюджет Киева и дал поручение на протяжении двух недель Главному финансовому управлению и другим главным управлениям КГГА подготовить предложения относительно изменений показателей бюджета. Он отметил, что финуправление должно более профессионально подойти к этому вопросу.

На уточняющий вопрос журналистов, когда можно ожидать утверждения новых показателей бюджета столицы на 2010 год, А.ПОПОВ ответил: «Я думаю, это на сентябрь. Последняя сессия Киевсовета - 15 июля. Здесь не надо гнать велосипед. Мы проживем еще два месяца за принятым бюджетом, за исключением, возможно, мелких коррекций. А в целом я планирую на 1 сентября – депутаты выйдут из отпусков, и мы сможем откорректировать (бюджет – УНИАН)».

Относительно сессии 15 июля, то А.ПОПОВ допускает, что на рассмотрение будет вынесен вопрос об изменениях в бюджет, которые касаются выделения незначительных средств на установление средств учета потребления энергоресурсов в жилых домах. По объяснению А.ПОПОВА, этот процесс необходимо ускорить, поскольку он связан с энергообеспечением.