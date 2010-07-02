Тимошенко пойдет в Верховный Суд

БЮТ обжалует в Верховном Суде Украины решение Апелляционного суда Киева, который оставил в силе решение Печерского районного суда столицы от 24 июня об избрании в отношении бывшего председателя Государственной таможенной службы Анатолия МАКАРЕНКО меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Юлия ТИМОШЕНКО заявила, комментируя сегодняшнее постановление суда.

«Наша команда вместе с адвокатами будет обращаться в Верховный Суд», чтобы обжаловать сегодняшнее постановление Апелляционного суда Киева, сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она убеждена, что судьи Апелляционного суда столицы получили указание оставить А.МАКАРЕНКО под стражей.

«Они получили указание на это решение суда. По сути, в украинских судах для МАКАРЕНКО и других граждан защиты не существует», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В свою очередь, в комментарии журналистам адвокат А.МАКАРЕНКО Евгений СОЛОДКО сказал, что постановление суда в порядке исключительного производства будет обжаловано в Верховном Суде Украины, хотя это будет непросто сделать.

«Мы пойдем в Верховный Суд, мы будем бороться. Не должно быть таких решений», - сказал он.

При этом адвокат отметил, что уже несколько дней перечитывает решение Печерского районного суда, согласно которому А.МАКАРЕНКО был взят под стражу, и не находит четких и мотивированных объяснений.

«Печерский суд должен был свое решение обосновать. Я до сих пор не могу понять, чем руководствовался Печерский суд, арестовывая А.МАКАРЕНКО. Я считаю и убежден, что оно (решение) безосновательно», - сказал адвокат.

После завершения судебного заседания лидер БЮТ вышла из здания суда к своим сторонникам, которых собралось на улице больше тысячи, и сообщила им о постановлении апелляционного суда, после этого люди стали скандировать «Позор!».

Как сообщал УНИАН, 11 июня председатель СБУ Валерий ХОРОШКОВСКИЙ заявил, что Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по факту нанесения государству Украина ущерба в связи с решением Стокгольмского арбитража по иску компании “РосУкрЭнерго” к НАК “Нафтогаз Украины”.

23 июня Главное следственное управление СБУ возбудило в отношении экс-председателя Государственной таможенной службы А.МАКАРЕНКО уголовное дело по факту служебной небрежности.

СБУ вызвала А.МАКАРЕНКО 23 июня в качестве свидетеля по уголовному делу о незаконном таможенном оформлении газа, который принадлежал компании "РосУкрЭнерго", и который согласно договору с российским ОАО "Газпром" был продан НАК "Нафтогаз Украины".

После допроса А.МАКАРЕНКО предъявили постановление о задержании.

Печерский районный суд Киева 24 июня вынес постановление об избрании в отношении А.МАКАРЕНКО меры пресечения в виде ареста сроком на два месяца.