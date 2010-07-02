Томенко: история с двумя увольнениями в Кабмине выглядит странно

Оппозиционные депутаты голосовали за освобождение Владимира СЕМИНОЖЕНКО от должности вице-премьер-министра по гуманитарным вопросам, поскольку он является сторонником идеи создания союзного государства с Россией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам заявил вице-спикер парламента Николай ТОМЕНКО.

«Наше голосование за отставку вице-премьера СЕМИНОЖЕНКО связано с тем, что он является сторонником идеи (создания) союзного государства с Россией со всеми составляющими этого союзного государства – продвижение советских традиций, усиления русского языка», - сказал Н.ТОМЕНКО.

В то же время, вице-спикер заметил, что депутаты от коалиции должны детально объяснить, почему голосовали за отставку вице-премьера.

Н.ТОМЕНКО заметил, что сессионный зал ни перед освобождением бывшего министра охраны окружающей природной среды Виктора БОЙКО, ни перед освобождением вице-премьера В.СЕМИНОЖЕНКО не услышал никаких объяснений от коалиции и премьер-министра Николая АЗАРОВА.

«Поэтому история с двумя освобождениями выглядит, мягко говоря, странной и непрозрачной», - добавил вице-спикер.

Как сообщал УНИАН, 26 марта вице-премьер-министр В.СЕМИНОЖЕНКО заявил, что правительство рассмотрит идею создания союза Украины, России и Беларуси.

Его высказывания вызвали значительный резонанс в украинском политикуме.

2 апреля В.СЕМИНОЖЕНКО заявил, что считает провокационными дискуссии по поводу его высказываний относительно создания союза Украины, России и Беларуси.

Сегодня, 2 июля, Верховная Рада Украины освободила В.СЕМИНОЖЕНКО от должности вице-премьер-министра по гуманитарным вопросам.

За принятие соответствующего решения проголосовали 378 народных депутатов из 431 зарегистрированного в сессионном зале. Освобождение В.СЕМИНОЖЕНКО поддержали как фракции коалиции, так и оппозиции. За освобождение СЕМИНОЖЕНКО проголосовали 153 из 172 народных депутатов из фракции Партии регионов, 120 из 155 членов фракции БЮТ, 57 из 72 членов фракции НУ-НС, 18 из 20 членов фракции Блока Литвина, в полном составе фракция КПУ и трое из четырех внефракционных депутатов.

Проект постановления об освобождении В.СЕМИНОЖЕНКО был внесен на рассмотрение ВР народным депутатом от БЮТ Ольгой БОДНАР.

В объяснительной записке к постановлению отмечается, что назначение В.СЕМИНОЖЕНКО “произошло с нарушением Регламента Верховной Рады Украины, без обсуждения в Комитете по вопросам государственного строительства и местного самоуправления”.